Москва 24: что станет причиной демографического взрыва в России

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4 февраля в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция по теме "Демографический взрыв в России".
Слушатели узнают, что такое материнский социальный калькулятор, как воспользоваться услугами государственной няни и как будет работать проактивный семейный личный кабинет на портале госуслуг. Расскажут об этом:
- Татьяна Буцкая, эксперт Общероссийского народного фронта, председатель совета матерей России;
- Сергей Рыбальченко, член Общественной палаты РФ, генеральный директор АНО "Институт научно-общественной экспертизы";
- Юлия Зимова, эксперт ОНФ;
- Надежда Малышкина, эксперт ОНФ;
- Виктория Дмитриева, эксперт ОНФ, блогер, автор проекта "Школа адекватных родителей".
Смотрите трансляцию 4 февраля в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.