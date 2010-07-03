Москва 24: с чем боролся Росприроднадзор в 2019 году

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

5 декабря в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная деятельности Росприроднадзора в 2019 году и планам на 2020 год.

О нарушениях природоохранного законодательства при недропользовании, проверках добывающих компаний, проблеме с твердыми коммунальными отходами расскажет руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова.

Смотрите трансляцию 5 декабря в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.