Москва 24 покажет, как пользоваться новой версией электронного дневника

21 сентября в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция по теме – "Электронный дневник и журнал: открытый диалог с ДИТ". С начала нового учебного года в рамках масштабного проекта "Московская электронная школа" все столичные школы переведены на единый электронный дневник и журнал.Теперь войти в систему можно через учетную запись на сайте mos.ru.

Подробнее о новшествах в системе, правилах и пользе использования расскажут:



советник руководителя департамента информационных технологий по стратегическим проектам и инновациям Андрей Белозеров;

руководитель направления "Информационные технологии в образовании" департамента информационных технологий Светлана Романова.

Прямую трансляцию смотрите 21 сентября в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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