Премьера водевиля "Лунная ночь, или домовые" пройдет в Коломенском

Водевиль Александра Алябьева "Лунная ночь, или домовые" впервые после долгой паузы пройдет в "Театральной хоромине" Дворца царя Алексея Михайловича.

В новой версии это совместная постановка Государственного ансамбля солистов "Орфарион" и Камерного оркестра "Инструментальная капелла".

10 ноября спектакль покажут в Коломенском, а 28 ноября в культурном центре П.И. Чайковского.

Водевиль "Лунная ночь, или домовые" не ставили почти два века, а в этом году исполняется 225 лет со дня рождения его автора Александра Алябьева, сообщает пресс-служба департамента культуры Москвы.

В главной роли – заслуженная артистка России Яна Иванилова. Дирижёр постановки Олег Худяков, доцент Московской консерватории, режиссёр - Оксана Новосад.