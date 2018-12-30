Десятидневные новогодние каникулы начинаются у россиян

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Длительные новогодние выходные начинаются у россиян. Первая рабочая неделя нового года будет трехдневной, напомнили в Роструде.

"Десятидневные новогодние каникулы продлятся в России с 30 декабря по 8 января 2019 года. Первый рабочий день у большинства работников – 9 января. Первая рабочая неделя следующего года будет трехдневной", – рассказали в ведомстве.

Следующие продолжительные выходные в России в 2019 году ожидаются в марте.

С 1 по 8 января москвичей и гостей столицы ждут развлечения, угощения, приятные подарки и много всего, что создает атмосферу праздника и дарит добрые воспоминания.

Фестиваль "Путешествие в Рождество" приготовил программу на время всех зимних каникул.

Он развернулся на площадках, скверах и парках столицы. Его гости могут покататься на коньках и с горок, посмотреть концерты и театральные постановки, попробовать согревающие рождественские угощения и напитки, а также принять участия в разнообразных мастер-классах.