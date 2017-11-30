Названы самые популярные среди россиян подарки на Новый год

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Маркетологи составили перечень самых популярных среди россиян подарков на Новый год. В среднем сограждане тратят на сюрпризы близким около семи тысяч рублей.
"Традиционно самые популярные подарки: парфюмерия, бытовая техника, сувениры и шоколадные наборы. В последние годы к ним добавились еще и сертификаты на товары и услуги", – цитирует президента Гильдии маркетологов Игоря Березина RT.
Эксперт отметил рост популярности смартфонов в качестве детских подарков на Новый год. Такой сюрприз стал доступен широким слоям населения благодаря снижению цен на гаджеты.
Картина детских подарков изменилась за 10–15 лет: раньше самыми популярными были книги, игрушки и любые другие товары, связанные с различными героями.
О детских подарках ранее рассказали и в резиденции Деда Мороза. Там подтвердили, что чаще всего у зимнего волшебника просят гаджеты. Следом идут куклы, интерактивные игрушки, гироскутеры, самолеты и машинки на пульте управления. Девочки часто заказывают косметику.
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