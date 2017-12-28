Как россияне будут отдыхать в 2018 году

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
В 2018 году россиян ожидают длинные новогодние каникулы, передает портал мэра и правительства Москвы. Зимние праздники продлятся 10 дней – с 30 декабря по 8 января. Первым рабочим днем официально объявлен вторник, 9 января.
Зимой жителей России также порадуют еще одни удлиненные выходные. В связи с празднованием Дня защитника Отечества, нерабочими будут 23, 24 и 25 февраля. А в первый месяц весны можно будет отдохнуть сразу четыре дня подряд – с 8 по 11 марта.
Еще четыре выходных – 29 апреля по 2 мая – станут приятной новостью для дачников и любителей выбраться за город. При этом отмечается, что субботу, 28 апреля, решено сделать рабочим днем, чтобы не "разрывать" выходные. Среда, 9 мая, также будет выходным днем.
Кроме того, в период празднования Дня России, можно будет отдохнуть 10, 11 и 12 июня, тогда как суббота, 9 июня, станет рабочей.
Следующие длинные выходные запланированы ко Дню народного единства, они продлятся с 3 по 5 ноября.
Также стало известно, что перед новым, 2019-м годом выходной с субботы, 29 декабря, решили перенести на понедельник, 31 декабря. Это позволит россиянам без спешки подготовиться к празднику.
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