Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сергей Собянин поздравил столичных водителей с Днем автомобилиста. Об этом мэр написал в своем микроблоге в Twitter.

"Поздравляю всех, кто за рулем, с Днем автомобилиста", − заявил мэр. Он также напомнил водителям, что теперь они могут "серьезно сэкономить время, оформляя документы для вождения в центрах госуслуг".

Поздравляю всех, кто за рулем, с Днем автомобилиста. Напомню, что вы можете серьезно сэкономить время, оформляя документы для вождения в центрах #госуслуг. https://t.co/q8ZltPzYQc — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 28 октября 2018 г.



Ранее Сергей Собянин также поздравил с профессиональным праздником работников транспортных предприятий столицы. Мэр поблагодарил их за "добросовестный и очень важный труд", подчеркнув, что именно они обеспечивают пассажирские и грузовые перевозки в городе.