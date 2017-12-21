Праздничную подсветку Бульварного кольца создали с помощью 13 тысяч светильников

Фото: портал Москва 24/Артем Житенев
Ландшафтную подсветку Бульварного кольца сделали уникальной благодаря 13 тысячам прожекторов и светильников. Об этом сообщает пресс-служба Комплекса городского хозяйства.
В ведомстве отметили, что москвичи и гости города могут любоваться ландшафтным освещением Бульварного кольца с 15 декабря. При этом, по замыслу специалистов, характер подсветки помогает подчеркнуть роль этой улицы как знакового городского пространства и центра притяжения горожан.
По информации Комплекса городского хозяйства, примерно 13 тысяч прожекторов и светильников общей мощностью 768 киловатт появились на Гоголевском, Никитском, Страстном и Тверском бульварах, а также в Новопушкинском сквере, на Пушкинской площади, Петровском, Рождественском, Сретенском, Чистопрудном, Покровском и Яузском бульварах. Отмечается, что для подсветки использовалось современное светодиодное оборудование, признанное самым энергоэффективным. На Бульварном кольце установлены как торшеры классического исполнения, так и опоры изогнутого вида, прожекторы с RGB модулями для изменения цвета, а также уникальная мультисистема для цветного освещения деревьев.
По словам специалистов, осветительное оборудование позволяет разработать единый стиль ландшафтной подсветки и менять ее в зависимости от времени года и праздников. Кроме того, такое ландшафтное освещение помогает повысить комфорт и безопасность пешеходной зоны в центре столицы, создать праздничную атмосферу.
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