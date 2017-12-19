Росгвардия посоветовала россиянам не афишировать планы на отпуск

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Сотрудники Росгвардии посоветовали россиянам не афишировать свои планы на отпуск. В частности, в службе считают, что, если не выкладывать в соцсети фотографии из отпуска, это поможет защититься от квартирных краж, число которых в новогодние праздники растет. Такое мнение высказал представитель столичного Управления вневедомственной охраны Сергей Тумин.

"Как показывает практика, пик квартирных краж приходится на новогодний период, когда многие жители столицы покидают на длительный срок свои квартиры, уезжая за город или в отпуск", – цитирует Тумина "Интерфакс".

Эксперт посоветовал поставить решетки на окна квартир первых и последних этажей, перед отъездом тщательно запереть все двери и форточки, а над дверью – установить видеокамеру или просто датчик с мигающим маячком для отпугивания грабителей. Тем, кто собирается провести праздники не дома, также рекомендовали составить подробный список всех ценностей с описанием и серийными номерами. Тогда в случае кражи имущество легче будет найти.

"Не стоит распространять в социальных сетях информацию о предстоящем отдыхе, поездке за границу, фотографии из аэропорта или с самого отдыха. Данной информацией могут воспользоваться посторонние лица", – заверил Тумин. По словам представителя вневедомственной охраны Росгвардии, защититься от квартирных воров также помогают хорошие отношения с соседями: во время отсутствия хозяев те могут присмотреть за квартирой.

"Самый эффективный и надежный способ сохранить свое имущество – это установить сигнализацию с подключением на пульт вневедомственной охраны", – отметил эксперт. Если кража все же произошла, он посоветовал как можно быстрее сообщить о этом в полицию, так как злоумышленников легче задержать по "горячим следам".