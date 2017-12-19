Самый дешевый новогодний букет в столице будет стоить 500 рублей

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Минимальная стоимость букета цветов на Новый год в столице составит 500 рублей.

По словам президента Ассоциации российских флористов Валентины Сафроновой, цены повышаться не будут, передает Агентство "Москва".

Для новогодних букетов флористы часто используют вместо цветов хвою, украшают композиции покрашенными в золотой или серебряный цвет шишками, а также ягодами и маленькими яблоками. Такие букеты простоят дольше.

Большой популярностью пользуются небольшие елочки и композиции со свечами. Их можно поставить на праздничный стол или украсить квартиру, если нет возможности поставить большую новогоднюю елку.

Ранее стало известно, что во время новогодних праздников горожане смогут бесплатно воспользоваться столичными парковками.