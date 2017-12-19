Самый дешевый новогодний букет в столице будет стоить 500 рублей

Фото: портал Москва 24
Минимальная стоимость букета цветов на Новый год в столице составит 500 рублей.
По словам президента Ассоциации российских флористов Валентины Сафроновой, цены повышаться не будут, передает Агентство "Москва".
Для новогодних букетов флористы часто используют вместо цветов хвою, украшают композиции покрашенными в золотой или серебряный цвет шишками, а также ягодами и маленькими яблоками. Такие букеты простоят дольше.
Большой популярностью пользуются небольшие елочки и композиции со свечами. Их можно поставить на праздничный стол или украсить квартиру, если нет возможности поставить большую новогоднюю елку.
Ранее стало известно, что во время новогодних праздников горожане смогут бесплатно воспользоваться столичными парковками.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: