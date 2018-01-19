65 ярмарок будут работать в Подмосковье с 19 по 21 января

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На территории Московской области с 19 по 21 января будут работать 65 ярмарок, из которых 10 посвящены Крещению, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу министерства потребительского рынка и услуг региона.

Самые крупные крещенские ярмарки пройдут в Одинцовском, Красногорском и Раменском муниципальных районах. На ярмарках представлен широкий ассортимент продуктов питания и товаров повседневного спроса по доступным ценам.

Также посетителям предложат различные угощения и горячие напитки. Организаторы подготовят праздничную программу с колядками, святочными гаданиями, разнообразными шоу и выступлением артистов. Активным участникам раздадут призы.