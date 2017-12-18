Роспотребнадзор предупредил о мошенниках под видом Деда Мороза

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Роспотребнадзор предупредил россиян о случаях мошенничества во время работы новогодних аниматоров.

В ведомстве отметили, что недобросовестные работники могут совершить кражу в доме, пользуясь доверчивостью клиентов, передает "Газета.ру".

Гражданам посоветовали внимательно изучить рынок услуг аниматоров, прежде чем заказывать мероприятие. Следует почитать отзывы на форумах или спросить у знакомых.

Приглашать в дом Деда Мороза, Снегурочку и других персонажей лучше только после заключения договора с агентством или физическим лицом. При этом в документе должны быть прописаны условия, сроки и стоимость услуги, а также обязательства сторон.

Ранее эксперты подсчитали, сколько столичные Деды Морозы зарабатывают за праздники. Самый плотный график начинается в последнюю неделю года. Средняя стоимость вызова аниматора составляет три тысячи рублей за полчаса.