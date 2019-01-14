В Красногорске подготовят четыре места для крещенских купаний

портал Москва 24/Юлия Накошная

Четыре иордани подготовят в Красногорске для купания верующих в праздник Крещения Господня, передает Агентство "Москва".

Безопасность во время традиционных купаний обеспечат сотрудники администрации и структурных подразделений, полиция, МЧС и медики.

Всего в столице оборудуют 60 площадок для крещенских купаний. Окунуться в прорубь можно будет с 18:00 18 января до 18:00 19 января.

Площадки оборудуют настилами с противоскользящими покрытиями. Предусмотрены раздевалки, пункты обогрева и передвижные туалеты. Будут работать пункты горячего питания и временной торговли.