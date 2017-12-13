Зимний сезон в "Лужниках" откроют спортивным праздником

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Открытие зимнего сезона в "Лужниках" отметят 16–17 декабря спортивным праздником. Посетители смогут покататься на сноуборде, велосипеде на лыжах, оленьих и собачьих упряжках.

Сноубордистам построят сноупарк с зонами для любого уровня катания. Желающие пройдут обучение с опытными инструкторами. В зоне экстремальных видов спорта пройдут показательные выступления профессиональных спортсменов по мотофристайлу, сообщает Агентство "Москва".

Отдельную зону отведут под ледолазание. На территории также будут работать каток, где пройдут хоккейный матч и массовые катания, лыжная трасса и площадка для керлинга.

Для любителей силовых видов спорта состоится турнир по "Стронгмену" Strongmen Open League, в котором примут участие атлеты из различных регионов России. Спортсмены выполнят зрелищные упражнения с бревнами, кегами с песком, коромыслом с людьми, покрышками весом от 200 килограмм.

В рамках подготовки к чемпионату мира по футболу пройдет "Всемирный день футбола". В нем примут участие 450 любительских команд.

На площадке "2025 – активный отдых третьего тысячелетия" можно будет пострелять из снежных бластеров, а также научиться управлению финскими санями, зимними самокатами, велосипедом на лыжах, мини- и мото- снегоходами.

16 декабря на главной сцене "Лужников" выступят известные рэп-исполнители Guf, Slim, Кравц, Скруджи, Тати, Anacondaz, Feduk и другие. Вход на все мероприятия свободный.