Видеооткрытки появятся на медиафасадах в День Конституции в столице

Фото: Агентство "Москва"
Поздравительные ролики покажут 12 декабря, в День Конституции Российской Федерации, на двух медиафасадах в центре столицы. Видеооткрытки будут транслировать на домах-книжках на Новом Арбате.
"Изображение будет транслироваться на медиафасадах при помощи 540 светодиодных прожекторов и около 60 тысяч светодиодов. Показ видеопоздравлений начнется 12 декабря в 16:15 и продлится до полуночи", – цитирует пресс-службу столичного комплекса городского хозяйства портал мэра и правительства Москвы.
Кроме того, поздравлять москвичей будут на экране на фасаде здания Центрального телеграфа по адресу: Тверская улица, дом 7, а также на фасадах домов 8 и 28 на Новом Арбате.
Панно размером десять на восемь метров с изображением российского флага украсит здание Госдумы. Его подсветят пятью прожекторами. Также у входа установят 10 флагштоков. Высота флагов составит семь метров.
В центре столицы также разместят 100 тематических плакатов и 200 билбордов.
Конституция Российской Федерации была принята 12 декабря 1993 года в ходе всенародного голосования. Этот день относится к памятным датам России, но не является выходным.
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