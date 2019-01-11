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01:35

Мир отмечает праздник слова "спасибо" 11 января

праздники

01:35

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Фото: depositphotos/Syda_Productions

В мире 11 января отмечается день слова "спасибо", напоминает РИА Новости.

Всемирный день "спасибо" учрежден решением ООН и ЮНЕСКО. Возникновение этого слова приписывается к 16 веку. Оно получилось в результате слияния словосочетания "спаси Бог".

По словам филологов, "Спасибо" имеет значение не только явной благодарности, но может также использоваться в форме идиом: "работать за спасибо", "спасибо в карман не положишь", "спасибо на хлеб не намажешь".

По мнению экспертов, сам праздник еще не обрел большой популярности. Его смысл не в значении слова и не в происхождении, а в том, чтобы люди помнили о взаимной помощи и благодарности.

Согласно этикету, "спасибо" уместно говорить всегда, когда нужно поблагодарить человека. Кроме этого случая, волшебное слово следует говорить и в ответ на то, если собеседник поинтересовался, как идут дела или как здоровье.

"Спасибо" следует сказать и в случае отказа от какой-либо предлагаемой вещи, услуги или приглашения.

Отвечать на "спасибо" словосочетанием «не за что» по нормам этикета считается неправильным и даже некрасивым. Лучше сказать "и вам спасибо", если по ситуации это уместно.

праздники

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