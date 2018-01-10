Посещаемость парков Москвы в новогодние праздники увеличилась в 1,5 раза

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Более 300 крупных праздничных мероприятий прошло в столице с 30 декабря по 8 января. В них приняло участие 10,5 миллионов человек, рассказал глава департамента культуры Александр Кибовский на заседании президиума правительства Москвы.

"Миллионы людей посетили в эти дни наши парки культуры и отдыха, в которых прошло более 300 концертов, анимационных и спортивных программ. Причем, несмотря на аномально теплую погоду, вся наша зимняя инфраструктура было не только загружена, она была перегружена. У нас посещаемость по сравнению с предыдущим годом в 1,5 раза", – сказал Кибовский.

В городе работали 83 площадки фестиваля "Путешествие в Рождество", которые стали основными центрами притяжения москвичей и гостей столиц. Также большое число людей посетило ВДНХ, Тверскую улицу, которая впервые стала пешеходной в новогодние дни, парк Горького, парк "Сокольники" и другие городские парки.

В праздничных мероприятиях участвовали 12 площадок в округах, музеи, кинотеатры, библиотеки и другие культурные центры.

Новогодние представления "Елка Мэра" в Гостином Дворе посетило 52 тысячи человек, детям раздали 30 тысяч подарков. "Елка Мэра" и новогодние утренники прошли также в четырех московских детских больницах. 30 тысяч московских детей побывали на главной елке страны – в Кремле. Во всех округах города прошли "Елки префекта".

Новый год на площадках фестиваля "Путешествие в Рождество" и в городских парках встретили 3 миллиона человек. В новогоднюю ночь прошло 270 концерта с участием семи тысяч артистов.

Было организовано 38 точек запуска салюта, выпущено 19 тысяч залпов.

1,2 миллиона человек посетило московские музеи и выставочные залы, которые на новогодних праздниках работали бесплатно. В 14 кинотеатрах состоялись новогодние кинопоказы, а 168 библиотек порадовали посетителей праздничными программами с мастер-классами, конкурсами и подарками.

Рождественское богослужение состоялось в 493 храмах и 15 монастырях Москвы. В нем приняли участие 600 тысяч человек. Детские оркестры школ искусств высту­пили с концертами в 7 хосписах и домах престарелых в рамках совместного с Фондом "Вера" проекта "Рождественское тепло".

За порядком в городе следили свыше 45 тысяч сотрудников полиции, Росгвардии, МЧС, частных охранных предприятий и народных дружинников.