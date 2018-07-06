Всемирный день поцелуев отметят в "Аптекарском огороде"

Фото: пресс-служба "Аптекарского огорода"
Всемирный день поцелуев в "Аптекарском огороде" отметят цветением самой большой кувшинки в мире, сообщает пресс-служба ботанического сада МГУ.
Сразу два цветка легендарной виктории амазонской (Victoria amazonica) с листьями в диаметре до двух метров распустятся в Викторной оранжерее 6 июля в 15:00. Также в тропиках массово цветут "простые" кувшинки, клитория, бананы, орхидеи, плодоносят какао и гуава.
Несмотря на видимую нежность, на листе виктории есть громадные 3-сантиметровые шипы, которые оберегают растение от водных поедателей. Листья гигантской виктории способны выдерживать вес ребенка. Цветок растения живет около 48 часов, за это время он меняет не только цвет, но и пол.
В первый вечер крупный белый цветок женского пола привлекает насекомых-опылителей сильным ароматом ананаса, а затем закрывает их внутри на сутки. На вторую ночь цветок становится пурпурным, мужского пола и без запаха, он снова полностью раскрывается, чтобы выпустить насекомое с пыльцой. Затем бутон закрывается уже навсегда.
Узнать подробнее о виктории и других растениях можно на обзорных экскурсиях, которые пройдут 7 июля в 12:30, 14:30, 16:30 и 8 июля в 14:00 и 15:30.
Кроме того, 7 и 8 июля пройдет три грандиозных концерта посреди в рамках фестиваля "Мистерия Бельканто". В программе шоу аргентинского танго, шедевры русских классиков на дудуке, саксофоне, гуслях и органе, лучшие голливудские саундтреки в исполнении Государственного духового оркестра России.
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