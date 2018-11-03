Автобусы не будут останавливаться у станции "Библиотека им. Ленина" 4 ноября

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

В связи с проведением мероприятий в Центральном выставочном зале "Манеж" автобусы шести маршрутов 4 ноября не будут делать остановку "Метро "Библиотека имени Ленина".

Как уточнили в "Мосгортрансе", остановка для автобусов №144, "м1", "м2","м3", "м6", "м27", по улице Моховая при следовании к метро "Китай-город" обслуживаться не будет.

Изменение в графике работы остановки вступят в силу с 11:00 до конца мероприятий в ЦВЗ "Манеж".

Ранее сообщалось, что МЦК будет работать по графику выходного дня в понедельник, 5 ноября. Пассажирам стоит учитывать, что в понедельник с 12:30 до 18:00 время ожидания поезда составит до пяти минут, в остальное время – до 10 минут.

Также в связи с празднованием Дня народного единства 4 и 5 ноября парковка в столице станет бесплатной. Автомобилисты смогут свободно вставать на стоянках, которые входят в московское парковочное пространство.

