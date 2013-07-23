Форма поиска по сайту

23 июля 2013, 08:27

Происшествия

Человек погиб в результате пожара в ЮВАО

Пожар произошел около 5 утра 23 июля в пятиэтажке на улице Нижегородская. В двухкомнатной квартире там загорелись вещи и мебель. Площадь пожара составила 25 квадратных метров.

В ходе тушения пожарные эвакуировали с верхних этажей 5 человек, в результате происшествия не пострадали. В горевшей квартире был обнаружен погибший. Его личность пока выясняется, сообщает пресс-служба столичного ГУ МЧС.

Пожар удалось потушить в течение часа. В настоящее время эксперты устанавливают причину и обстоятельства произошедшего.

