На юго-востоке Москвы произошел пожар в торговых павильонах

На юго-востоке столицы произошел пожар - горели торговые павильоны. Возгорание ликвидировано, никто не пострадал.

Пламя вспыхнуло по адресу: Рязанский проспект, дом 4А. По указанному адресу располагаются торговые павильоны. В одном из них загорелась обшивка здания, а затем пламя перекинулось на два других павильона.

На место происшествия выехали пожарные, и в 2.04 возгорание было потушено, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Пострадавших нет.