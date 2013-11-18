18 ноября 2013, 11:01Происшествия
На 52-м километре МКАД горело строящееся здание
В строящемся здании на 52-м километре МКАД в понедельник утром произошел пожар, сообщает Главное управление МЧС по Москве.
На третьем этаже в трехэтажном здании около 10.00 загорелись строительные и отделочные материалы. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров, отметили в ведомстве.
Около 10.30 пожар был ликвидирован. Пострадавших, по предварительной информации, нет.
В настоящее время выясняются причины и обстоятельства инцидента.
