18 ноября 2013, 11:01

Происшествия

На 52-м километре МКАД горело строящееся здание

В строящемся здании на 52-м километре МКАД в понедельник утром произошел пожар, сообщает Главное управление МЧС по Москве.

На третьем этаже в трехэтажном здании около 10.00 загорелись строительные и отделочные материалы. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров, отметили в ведомстве.

Около 10.30 пожар был ликвидирован. Пострадавших, по предварительной информации, нет.

В настоящее время выясняются причины и обстоятельства инцидента.

