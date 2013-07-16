Сотрудники МЧС спасли четырех человек из пожара в центре Москвы

Сотрудники МЧС спасли четырех человек из горящей квартиры в центре Москвы.

По сообщению пресс-службы столичного главка спасателей, сообщение о возгорании поступило 16 июля в 14.34. Горела квартира на Октябрьской улице, в доме №56. Площадь пожара составила около пяти квадратных метров.

Пожарные спасли одного человека из пожара и еще троих – из расположенной этажом выше. Как отмечается в сообщении, в каждой комнате горящей квартиры были установлены металлические двери.