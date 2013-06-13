Два человека погибли при пожаре в столичном автосервисе

В автосервисе на юго-востоке Москвы утром 13 июня произошел пожар. Два человека погибли, сгорело две машины.

Как рассказал M24.ru представитель управления информации ГУ МЧС по Москве, сообщение о возгорании на Волгоградском проспекте поступило на пульт службы "01" в 6 утра.

Прибывшие на место спасатели обнаружили два трупа – один под машиной, второй под завалами. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров, причины пожара установят дознаватели МЧС.