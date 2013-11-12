Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 ноября 2013, 14:49

Происшествия

Автосервис на юго-востоке столицы загорелся из-за короткого замыкания

Автосервис на улице Верхние Поля загорелся из-за короткого замыкания

Автосервис на улице Верхние Поля в Москве загорелся из-за короткого замыкания. По уточненным данным, в результате пострадали семь человек.

Напомним, сообщение о пожаре по адресу: Верхние поля, д. 2 поступило на пульт дежурного оператора службы "01" сегодня около трех часов ночи.

Около 4 часов утра пожар был ликвидирован. По данным МЧС, возгорание происходило на площади около 25 квадратных метров.

пожары автосервисы пострадавшие чп

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика