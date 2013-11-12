12 ноября 2013, 14:49Происшествия
Автосервис на юго-востоке столицы загорелся из-за короткого замыкания
Автосервис на улице Верхние Поля в Москве загорелся из-за короткого замыкания. По уточненным данным, в результате пострадали семь человек.
Напомним, сообщение о пожаре по адресу: Верхние поля, д. 2 поступило на пульт дежурного оператора службы "01" сегодня около трех часов ночи.
Около 4 часов утра пожар был ликвидирован. По данным МЧС, возгорание происходило на площади около 25 квадратных метров.