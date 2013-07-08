08 июля 2013, 11:39Происшествия
15 человек эвакуированы из горящего здания на востоке Москвы
В подвале дома на 2-й Парковой улице произошел пожар, до прибытия спасателей оттуда эвакуировались 15 человек.
Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного почти в 10 утра 8 июля. По сообщению пресс-службы столичного главка МЧС, на пожар выехали семь спасательных подразделений.
Площадь возгорания составила пять квадратных метров, пострадавших нет. Пламя было потушено в 10:28, причины пожара установят дознаватели МЧС.
