Женщина пострадала при пожаре в квартире на юго-востоке столицы

30 ноября, 16:24
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Женщина пострадала в результате пожара, который вспыхнул в квартире на юго-востоке столицы. Ее доставили в больницу в критическом состоянии.
Как сообщили Агентству "Москва" в экстренных службах города, возгорание произошло в квартире, расположенной в доме № 19, корпус 1 на улице Федора Полетаева.
"Пожарные спасли из квартиры пострадавшую, которая находится в критическом состоянии", − отметили в экстренных службах. "Ее передали бригаде "скорой помощи", после чего женщина была госпитализирована", − добавил собеседник агентства, уточнив, что пожар произошел на первом этаже многоэтажного жилого дома.
Также стало известно, что пожарные ликвидировали возгорание в квартире, его площадь составила пять квадратных метров. По предварительным данным, горели мебель и личные вещи.
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