Женщина пострадала при пожаре в квартире на юго-востоке столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Женщина пострадала в результате пожара, который вспыхнул в квартире на юго-востоке столицы. Ее доставили в больницу в критическом состоянии.

Как сообщили Агентству "Москва" в экстренных службах города, возгорание произошло в квартире, расположенной в доме № 19, корпус 1 на улице Федора Полетаева.

"Пожарные спасли из квартиры пострадавшую, которая находится в критическом состоянии", − отметили в экстренных службах. "Ее передали бригаде "скорой помощи", после чего женщина была госпитализирована", − добавил собеседник агентства, уточнив, что пожар произошел на первом этаже многоэтажного жилого дома.

Также стало известно, что пожарные ликвидировали возгорание в квартире, его площадь составила пять квадратных метров. По предварительным данным, горели мебель и личные вещи.