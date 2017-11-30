Кафе на Арбате эвакуировали из-за возгорания

Фото: портал Москва 24/ Александр Авилов

Около 50 человек эвакуировали из-за возгорания в кафе в центре Москвы.

Пожар случился по адресу улица Арбат, дом 22/2, строение 4. По предварительной информации, возгорание произошло на чердаке здания, его площадь составила 10 квадратных метров. Сейчас пожар ликвидирован, сообщает Агентство "Москва". Данных о пострадавших пока нет.

Сегодня пожар произошел также в квартире жилого дома в ЮВАО. Восемь человек спасли при тушении возгорания, еще шестерых эвакуировали с соседних этажей.

29 ноября из-за пожара пришлось эвакуировать жильцов дома 8 по Ростокинской улице. Площадь возгорания была аналогичной.