Пожар на теннисном корте в Реутове потушен

Пожар на крытом теннисном корте в подмосковном Реутове полностью потушен, сообщает РИА Новости.

Пожару был присвоен второй ранг сложности. Его площадь составляла 2,4 тысячи квадратных метров.

Огонь вспыхнул на улице Лесная, дом 11, корпус 2. Из горящего здания эвакуировали всех посетителей и персонал теннисного корта. Пострадавших нет.

В МЧС ранее сообщили, что в 11:28 возгорание было локализовано. Обстоятельства происшествия выясняются.