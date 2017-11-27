Площадь пожара в автосервисе в ЗАО выросла до 500 квадратных метров

27 ноября, 00:31
Фото: портал Москва 24/Никита Симонов
Площадь пожара в здании автосервиса в Кутузовском проезде выросла с 300 до 500 квадратных метров.
Как сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе ГУ МЧС по столице, в ведомство поступил сигнал о возгорании в доме № 16, строение 16 в Кутузовском проезде на западе Москвы. Прибывшие на место ЧП пожарные подразделения предприняли необходимые действия по разведке и тушению пожара.
По данным МЧС, горит второй этаж двухэтажного здания, занимаемого автосервисом и ремонтными мастерскими. Общая площадь возгорания составляет около 500 квадратных метров.
В настоящее время к тушению пожара привлекли 19 единиц пожарно-спасательной техники, а также 72 человека личного состава.
Ранее сообщалось о пожаре, который вспыхнул в здании автосервиса на территории бывшего завода "Фили-кровля". По словам очевидцев, пламя полностью охватило двухэтажное здание в Кутузовском проезде.
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