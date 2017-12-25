Пожар произошел на крыше ресторана в центре Москвы

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Крыша ресторана загорелась в Пресненском районе столицы.

ЧП произошло в доме 10/1 по Мантулинской улице в одноэтажном ресторане, пристроенном к пятиэтажному зданию. Информация о нем поступила в 11:27. Пожар локализован в 11:52, открытое горение удалось сбить в 11:40, сообщает пресс-служба МЧС по Москве. Его площадь составила около 15 квадратных метров.

В соседнем здании находится архив, и в нем наблюдалось сильное задымление, уточняет Агенство "Москва". В 11:59 пожар потушили. Данных о пострадавших не поступало.