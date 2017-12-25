Одно из зданий Минсельхоза РФ загорелось в центре Москвы

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Возгорание кровли произошло на крыше одного из зданий Минсельхоза России в центре столицы.

ЧП случилось утром по адресу Орликов переулок, дом 1/11. По предварительным сведениям, никто не пострадал, сообщает Агентство "Москва".

Информация о пожаре поступила от очевидцев. В Центре управления в кризисных ситуациях управления МЧС по городу подтвердили получение заявки о возгорании.

Из здания эвакуировали около 100 человек. Причиной пожара, согласно предварительной информации, стали ремонтные работы. сообщает РИА Новости. Площадь возгорания уточняется.