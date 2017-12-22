Ресторан "Аист" загорелся в центре Москвы

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Ресторан "Аист" загорелся в центре столицы, в трехэтажном доме 8/1 по Малой Бронной улице.

Персонал и посетителей эвакуируют, данных о пострадавших не поступало, сообщает ТАСС. Кровля здания частично обрушилась. Площадь пожара составила 150 квадратных метров при общей площади здания в 450 квадратных метров. В заведении частично обрушилась кровля.

Движение по Малой Бронной полностью перекрыли для оперативной работы пожарно-спасательной техники. МЧС Москвы направляет туда дополнительные подразделения.