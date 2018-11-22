Двух человек спасли при тушении пожара в квартире на западе Москвы

22 ноября 2018, 22:58
Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин
Сотрудники МЧС спасли двух человек в ходе тушения пожара, вспыхнувшего в квартире в столичном районе Кунцево. Об этом сообщает пресс-служба московского главка МЧС России.
Как уточнили в ведомстве, информация о пожаре поступила в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Москве в 21:51. В одной из квартир дома № 40 на улице Маршала Тимошенко загорелись мебель и личные вещи. Площадь пожара составила около пяти квадратных метров.
Прибыв на место ЧП, пожарные спасли из горящей квартиры двоих человек. Их передали для осмотра наряду скорой медицинской помощи, добавили в пресс-службе МЧС. В 22:09 возгорание удалось ликвидировать.
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