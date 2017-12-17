Один человек погиб при пожаре в частном доме на востоке столицы

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Один человек погиб и еще один пострадал в результате пожара, который произошел в одноэтажном частном доме на востоке Москвы. Возгорание было ликвидировано.

Как сообщили Агентству "Москва" в Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по столице, информация о пожаре поступила в субботу, 16 декабря, в 23:57. ЧП произошло в доме № 11 на Красносолнечной улице. Площадь возгорания составила примерно 100 квадратных метров, уточнили в ведомстве.

В МЧС также пояснили, что к 0:22 17 декабря пламя удалось локализовать, а в 00:59 пожар был ликвидирован. В тушении огня участвовали 32 спасателя и семь единиц техники.