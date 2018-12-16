Пять человек спасли при пожаре в квартире в Кузьминках

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

На юго-востоке Москвы загорелась квартира жилого дома. Об этом сообщает столичное управление МЧС.

Пожар произошел 16 декабря около 12 часов дня в квартире дома на улице Маршала Чуйкова, площадь возгорания составила пять квадратных метров. Пожарные вытащили из огня пять человек.

Утром 16 декабря в Домодедовском районе сгорела баня. Жертвами пожара стали два человека.