11 ноября 2018, 16:37

Происшествия

Пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме в Москве

Фото: vk.com/Басик Грефф

Сотрудники пожарной службы ликвидировали возгорание в жилом доме в районе Лосиноостровский в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по городу.

Инцидент произошел на улице Изумрудная, дом 13, корпус 2.

"Принятыми мерами пожар ликвидирован на площади 40 квадратных метров", – говорится в сообщении.

В ходе тушения были спасены четыре человека. 34 человека, включая троих детей были эвакуированы. Сведений о пострадавших не поступало. На месте работали 10 подразделений.

Ранее сообщалось, что возгорание произошло в доме № 13, корпус 2 на улице Изумрудная. Огонь вспыхнул на 12-м этаже дома. Площадь пожара составила 4 квадратных метра. По словам представителя МЧС, в доме горели пять балконов.

Пожар в жилом доме в Москве ликвидирован

