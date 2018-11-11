Пожар произошел в жилом доме на северо-востоке столицы

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Пожар вспыхнул в многоквартирном жилом доме в районе Лосиноостровский на северо-востоке столицы. Об этом сообщили в пресс-службе московского главка МЧС РФ.

Как уточнили в ведомстве Агентству "Москва", возгорание произошло в доме № 13, корпус 2 на улице Изумрудная. Огонь вспыхнул на 12-м этаже дома. Площадь пожара составила 4 квадратных метра.

По словам представителя МЧС, в доме горят пять балконов. Кроме того, существует угроза распространения огня на верхние этажи. В связи с этим спасатели проводят эвакуацию жителей.