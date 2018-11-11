11 ноября 2018, 15:37Происшествия
Пожар произошел в жилом доме на северо-востоке столицы
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Пожар вспыхнул в многоквартирном жилом доме в районе Лосиноостровский на северо-востоке столицы. Об этом сообщили в пресс-службе московского главка МЧС РФ.
Как уточнили в ведомстве Агентству "Москва", возгорание произошло в доме № 13, корпус 2 на улице Изумрудная. Огонь вспыхнул на 12-м этаже дома. Площадь пожара составила 4 квадратных метра.
По словам представителя МЧС, в доме горят пять балконов. Кроме того, существует угроза распространения огня на верхние этажи. В связи с этим спасатели проводят эвакуацию жителей.