Пожар площадью 80 кв. м произошел в деревне Рогозинино в ТиНАО

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В пресс-службе Главного управления МЧС России по столице сообщили о пожаре в деревне Рогозинино в ТиНАО, передает Агентство "Москва".

По информации собеседника агентства, произошло возгорание нескольких бытовок и двух транспортных средств. Огонь распространился на участок площадью около 80 квадратных метров. В настоящий момент пожар уже ликвидирован.

В МЧС добавили, что информация о пострадавших в результате пожара не поступала. Причины возгорания выясняются.