В Москве пройдет конкурс "Поющий папа"

Департамент семейной и молодежной политики города Москвы объявляет конкурс патриотической песни "Поющий папа". Отборочный тур состоится 3 февраля в театре "Русская песня" с 13:00 до 16:00, в нем могут принять участие мужчины всех возрастов и профессий, главное условие - наличие детей.

В полуфинал пройдут 15 участников, а в финал - 10. Оценивать мастерство исполнителей будет профессиональное жюри, в которое войдут музыканты, деятели культуры и актеры.

Кроме певческого мастерства и вокальных данных оцениваться будут также сценическая культура и артистизм. Лучшие будут выбираться в номинациях: "Самый голосистый папа", "Лучший дуэт", "Лучший ансамбль", "Самый артистичный папа", "Папина песня" и "Папина улыбка".

Финал конкурса пройдет 20 февраля и будет представлять из себя концерт, задача которого, как анонсируют организаторы, донести до слушателя лучшие образцы отечественной песенной культуры в ее лучших исполнительских традициях. В постановке будут задействованы хореографические коллективы и духовой оркестр воспитанников кадетского музыкального корпуса.

Узнать подробности можно по телефонам 8(926) 232-88-71, (495) 623-04-64, или e-mail: tm-teart@yandex.ru

Первый раз конкурс "Поющий папа" был проведен в 2012 году в Доме кино и привлек к себе много внимания. На этот раз конкурс перенесен в Театрально-концертный зал ЦДКЖ.

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