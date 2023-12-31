Рогов отреагировал на обещанный Киевом ультиматум России

Фото: ТАСС/Александр Полегенько

Провокационные слова советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка об ультиматуме России объясняются тем, что Киев понимает безысходность своего положения, отметил руководитель общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов. Его слова приводит РИА Новости.

"Это громкое провокационное заявление является следствием бессильной злобы. Подоляк прекрасно понимает, что на фронтах для боевиков ВСУ все складывается грустно, внешняя поддержка Запада сыплется, а подконтрольная им территория – банкрот", – объяснил он.

Киев выступает с заявлениями, авторами которых являются западные кураторы, подчеркнул Рогов. По его мнению, партнеры Украины пытаются таким образом еще больше обострить и затянуть конфликт.

Рогов считает, что никаких переговоров не следует ждать в ближайшее время. Он назвал представителей киевского режима "недоговороспособными людьми и военными преступниками".

Ранее Подоляк сообщил, что переговоров между Россией и Украиной не будет. Вместо переговоров, как он утверждает, Российской Федерации будут выдвинуты жесткие ультимативные требования.

В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что Россия никогда не подчинялась ультиматумам.

СМИ, в свою очередь, писали, что властям Украине не следует отказываться от переговоров с РФ из-за провалов ВСУ на поле боя. По мнению авторов, продолжение боевых действий негативно сказывается как на военных, так и на человеческих ресурсах украинской армии.



Украина может начать переговоры только для восполнения ресурсов – Путин