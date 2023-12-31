Лавров заявил, что Запад попытался срежиссировать переворот в Сербии

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На Западе не готовы мириться с результатами выборов в Сербии и поддержкой, которую оказал народ страны президенту Александру Вучичу, а потому попытались срежиссировать незаконный захват власти. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости.

"Произошедшее в Белграде – это очередная попытка срежиссировать незаконный захват власти. Судя по всему, не все на Западе готовы мириться с тем, что сербские избиратели выразили президенту Александру Вучичу и его политическому курсу поддержку на выборах", – сказал он.

Министр отметил, что в Сербии помнят, чем закончился государственный переворот на Украине в 2014 году, а потому количество протестующих было сравнительно невелико. По словам Лаврова, граждане не доверяют деятелям, которые выступают против насилия, а на деле ведут себя противоположным образом.

Протесты в Сербии начались вечером 24 декабря. Оппозиционеры пытались взять штурмом здание городской администрации. В ответ на новую попытку полиция применила слезоточивый газ.

В ходе беспорядков двое полицейских получили травмы, всего задержали порядка 35 участников митинга. Также из-за действий протестующих было повреждено историческое здание городской администрации.