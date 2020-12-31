Великобритания и Испания достигли соглашения по Гибралтару

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Великобритания и Испания достигли соглашения по вопросу с пересечением границы в районе Гибралтара. Им удалось избежать "жесткого Brexit" на этой заморской британской территории, сказала министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес Лайя, сообщает РИА Новости.

"Мы достигли предварительного соглашения с Великобританией, которое будет основой будущего соглашения между Европейским союзом и Великобританией в отношении Гибралтара", – говорится в сообщении испанской дипмиссии.

Как отметила Лайя, соглашение позволяет "применять к Гибралтару политику и программы ЕС". Речь идет о шенгенском соглашении, а также таможенном режиме, применяемом к перевозке товаров.

В МИД Испании добавили, что устраняются барьеры, чтобы построить зону общего процветания.

Представители Великобритании и Европейской комиссии 24 декабря достигли соглашения о будущем сотрудничестве после Brexit. В среду палатой общин парламента Британии был одобрен законопроект, его условия вступят в силу с 1 января 2021 года.

Ранее в МИД РФ прокомментировали торговую сделку Британии и ЕС. Как сообщил замглавы российский дипмиссии Александр Грушко, Россия положительно относится к заключению сделки между Британией и ЕС.