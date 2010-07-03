В ООН осудили применение силы полицией Косова в отношении российского дипломата

31 октября, 23:30
Фото: телеграм-канал Выпускайте Кракена!
В Организации Объединенных Наций выступили против неправомерного применения силы со стороны полиции Косова в отношении российского дипломата Михаила Краснощекова. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на специального представителя генерального секретаря и главу миссии ООН в Косове Захира Танина.
"Группа по расследованию нашла убедительные доказательства непропорционального применения силы со стороны полиции Косова", – сообщил Танин.
Он отметил, что в результате неоправданных действий полиции Краснощеков получил переломы затылочной и боковой частей черепа, а также скул и верхней челюсти.
"Также у него были зафиксированы сильный стресс и тревожно-депрессивная реакция", – добавил представитель ООН.
Кроме того, Захир Танин подчеркнул, что власти Косова обязаны привлечь к ответственности полицейских, причастных к этому нападению на сотрудников миссии ООН.
"Власти Косова должны провести разбирательство в отношении косовских полицейских, причастных к инцидентам, для привлечения к должной ответственности", – уверил Танин.
Он также обозначил важность принятия правильных мер для того, чтобы впредь подобные инциденты не повторились.
Ранее МИД РФ осудило решение Косова объявить российского дипломата Михаила Краснощекова персоной нон грата. В России уверены, что подобный жест повлечет за собой обострение обстановки в регионе.
28 мая на севере Косова спецподразделения полиции под предлогом борьбы с организованной преступностью задержали десятки сербов и двух сотрудников миссии ООН. Одним из них оказался россиянин Михаил Краснощеков. Он получил ранения и был доставлен в местную больницу. Впоследствии россиянина освободили.
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