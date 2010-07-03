Эксперт оценил принятую в США резолюцию против участия России в G7

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Доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян прокомментировал решение комитета палаты представителей по иностранным делам конгресса США принять резолюцию против включения России в G7.
"Эта резолюция – пиар-ход, политический жест против Дональда Трампа. Наши американские коллеги могут с тем же успехом принимать резолюцию против включения России в состав Соединенных Штатов", – цитирует RT слова Мирзаяна.
Он считает, что к настоящему моменту у России нет оснований для возвращения в "Большую семерку", отметив, что организация несет негативную репутацию, которая принадлежит "коллективному Западу".
Мирзаян также отметил, что Москва выступает за многополярный мир, поэтому возвращение в G7 может расцениваться как то, что страна больше не поддерживает данную концепцию.
"Когда Трамп говорит о возвращении России в G7, это выгодно больше американцам, чем Москве. А конгресс, точнее палата представителей, ведет себя как обычно, наплевав на национальные интересы только для того, чтобы высказать демократическое фи Дональду Трампу", – сказал политик.
Ранее комитет палаты представителей по иностранным делам американского конгресса одобрил резолюцию против участия России во встречах G7. В документе отмечается, что Россия не может принимать участие во встречах "Большой семерки", пока не начнет "уважать территориальную целостность соседей" и соблюдать "стандарты демократических обществ".
Сейчас в G7 входят Германия, США, Канада, Япония, Франция, Великобритания и Италия.
В августе президент США Дональд Трамп пообещал пригласить президента России Владимира Путина на следующую встречу G7 в 2020 году. Американский лидер подчеркнул, что обсуждать многие международные вопросы имеет смысл только вместе с Россией.
В ходе прошедшего саммита G7 Трамп попытался убедить своих коллег в том, что Россия должна вновь присоединиться к саммиту. Однако его поддержал лишь уходящий в отставку премьер-министр Италии Джузеппе Конте, а японский премьер Синдзо Абэ сохранил нейтралитет. Британский премьер Борис Джонсон и канцлер ФРГ Ангела Меркель выступили против этой идеи.
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