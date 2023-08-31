Совет Афросоюза приостановил участие Габона в организации до восстановления порядка

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Совет Африканского союза (АС) приостановил участие Габона в работе организации до восстановления конституционного порядка в стране. Об этом союз написал в социальной сети X.

В своем сообщении совет осудил захват власти 30 августа в республике, в результате которого был свергнут президент Али Бонго Ондимба.

"(Совет. – Прим. ред.) постановляет немедленно приостановить участие Габона во всей деятельности Африканского союза до восстановления конституционного порядка в стране", – говорится в заявлении.

Утром 30 августа габонского лидера Габона Али Бонго Ондимба, который был у власти с 2009 года, переизбрали на пост главы государства. После этого местные военные объявили об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти.



Бонго Ондимба поместили под домашний арест, мятежники задержали его сына. Военные подчеркнули, что покончат с действующим в государстве режимом. При этом Бонго Ондимба решили отправить в отставку с сохранением гражданских прав.

Позже выяснилось, что переворот возглавил Брис Олигуи Нгема. Его же и назначили главой государства на переходный период.

Комментируя ситуацию, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и Экономическое сообщество стран Центральной Африки (ЭКОЦАС) осудили мятеж. Африканский союз, частью которого являются почти все государства континента, призывал мятежников гарантировать безопасность отстраненного президента и его родных.

Мятежники в Габоне назначили Бриса Олиги Нгему главой страны на переходный период