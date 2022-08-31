Представителю РФ вручена нота после слов об анкетировании граждан Литвы

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

МИД Литвы вручил ноту протеста поверенному в делах России в стране Сергею Рябоконю из-за его заявлений об ответном анкетировании граждан республики при въезде на территорию РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

"В ноте выражено возмущение публичными высказываниями временного поверенного, принижающими события января 1991 года и цинично искажающими исторические факты", – говорится в сообщении.

Ранее Сергей Рябоконь в ответ на предложение Литвы впускать граждан РФ в страну только после ответа на вопрос о статусе Крыма выступил с инициативой спрашивать литовцев при въезде в Россию их мнение о версии, согласно которой 13 января 1991 года "свои стреляли в своих".

В январе 1991 года во время политического двоевластия и стычек с применением оружия в Вильнюсе погибли 14 человек. По словам оппозиционного политика Альгирдаса Палецкиса, к гибели людей привело стремление радикалов к власти. Он добавил, что при взятии под контроль телебашни в Вильнюсе "свои стреляли в своих". Такую версию высказал Палецкис несколько лет назад, за что был обвинен в шпионаже в пользу РФ и осужден на 6 лет тюрьмы.

Согласно официальной версии, в гибели людей виноваты советские военные.

До этого глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис предложил впускать россиян в страну только после ответа на вопрос о статусе Крыма. При этом он уточнил, что въезд тех, кто признает полуостров российским, "не соответствует интересам национальной безопасности Литвы".

В посольстве РФ в Литве назвали данное предложение агонией санкционного режима.

