Путин и Абэ подчеркнули важность укрепления добрососедства РФ и Японии

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В ходе телефонного разговора президент РФ Владимир Путин и уходящий в отставку премьер-министр Японии Синдзо Абэ упомянули о важности укрепления добрососедства между странами, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Глава Российской Федерации также поблагодарил Абэ за совместную работу над развитием двустороннего сотрудничества.
"Глава японского правительства высоко оценил многолетнее конструктивное взаимодействие с президентом России", – рассказали в Кремле.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ изъявил желание поговорить по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Он решил лично разъяснить иностранным лидерам свое решение уйти в отставку.
Синдзо Абэ официально объявил о своей отставке с поста премьер-министра Японии из-за проблем со здоровьем.
Он будет исполнять обязанности премьера, пока не будет выбрана новая кандидатура. Абэ заявил, что сожалеет, что на посту премьера Японии так и не подписал мирный договор с Россией.
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