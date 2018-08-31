Песков прокомментировал публикацию записей разговоров Ельцина и Клинтона

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В Кремле не видят ничего предосудительного в публикации на сайте библиотеки бывшего президента США Билла Клинтона расшифровки его разговоров с Борисом Ельциным, заявил пресс-секретарь президента РФ.

Он также ответил на вопрос журналистов о том, консультировалась ли американская сторона с Москвой по этому вопросу и согласовывала ли публикацию. "Не согласовывала, консультаций не проводилось", – цитирует представителя Кремля "Интерфакс".

Песков отметил, что рассекречивание записей бесед и телефонных разговоров – общепринятая практика. Как правило, в тайне хранят только те записи, которые относятся к действующим политикам, добавил он.

Ранее стенограмма телефонного разговора между лидерами РФ и США была опубликована на сайте Президентской библиотеки имени Билла Клинтона. В ней Борис Ельцин рассказал американскому коллеге, почему выбрал своим приемником Владимира Путина. Он заявил, что тот – твердый человек, который в курсе всего, что происходит под его контролем. Он также назвал Путина тщательным, сильным и очень общительным, способным налаживать партнерские отношения.

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